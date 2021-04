Atalanta-Bologna, le pagelle dei rossoblù. Si salva solo Skov Olsen

Una sconfitta da mani nei capelli per il Bologna, con cinque gol e la netta sensazione di essere sempre in balia dello strapotere fisico dell'Atalanta. E dire che l'inizio della partita era stato promettente, specialmente con un paio di azioni di Skov Olsen che avevano impensierito Gollini. Ma alla prima difficoltà il Bologna si è sciolto come neve al sole e il risultato rotondo ne è la diretta conseguenza.

Atalanta-Bologna, le pagelle dei rossoblù

Skorupski 4,5: nessun errore da matita blu, ma quando sei fai il portiere e prendi cinque gol non è mai una bella serata.

Antov 4,5: deve ancora prendere le misure. E si vede.

Danilo 4,5: Muriel è immarcabile e se ne rende presto conto, causa anche il rigore in maniera un po’ goffa.

Soumaoro 5,5: fa a sportellate con Zapata per tutta la partita ed è l’ultimo ad arrendersi.

De Silvestri 4,5: compiti più offensivi rispetto al solito, ma l’ex Torino fatica ad imporsi e soprattutto a contenere (56’ Vignato 4,5: entra, ma è come se non lo avesse mai fatto).

Svanberg 4,5: non entra mai in partita (63’ Mbaye 5: schierato a sinistra non riesce a contenere il rientrante Hateboer).

Schouten 4,5: buona prima parte di gara, ma il fallo da espulsione è da sciocchi.

Skov Olsen 5,5: il migliore dei suoi. Si rende pericoloso in due occasioni, poi soccombe con il resto dei compagni (72’ Orsolini 5: l’atteggiamento è quello giusto ma la partita è già finita).

Soriano 5: è un momento di appannamento per l’ex Villarreal, sparisce anche lui dopo un paio di buone idee iniziali (56’ Baldursson 5: prova a dare un po’ di ritmo ma la partita è già indirizzata)

Barrow 4: difficile ricordare una partita così in ombra (72’ Poli 5: lotta, ma senza ferire).

Palacio 4,5: una sardina in una vasca di squali. I difensori dell’Atalanta lo mangiano.

Mihajlovic 4,5: le assenze non giustificano questo tipo di prestazione.

Foto profilo ufficiale Facebook Bologna FC