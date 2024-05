Torna la StraBologna, bus deviati e corse gratis: ecco tutte le modifiche

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

È tutto pronto per l’edizione 2024 della Strabologna, la tradizionale maratona cittadina che domenica 12 maggio attraverserà il centro di Bologna. Per permettere lo svolgimento della manifestazione sportiva, Tper ha annunciato che tutte le linee di bus saranno interessate da variazioni di percorso tra le 10 e le 13 circa.

In particolare, si tratta delle seguenti: 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 51, 52, 81, 86, 87, 91, 93, 96, 97, 98 e 101, tutte in entrambe le direzioni. Le modifiche le interesseranno in due fasce orarie diverse, ovvero dalle 10 alle 11:30 in concomitanza della chiusura del centro storico; e dalle 11:30 alle 13, dopo la riapertura di via Irnerio, via Indipendenza e via dei Mille. L’elenco completo è consultabile sul sito di Tper.

Inoltre, fino alle 14 i partecipanti alla maratona potranno salire gratis su tutti gli autobus urbani ed extraurbani Tper di Bologna – tranne le linee a tariffa speciale – dall’inizio del servizio fino alle 14. Per accedere all’agevolazione sarà sufficiente esibire la pettorina con il numero attestante l’iscrizione alla manifestazione agli operatori Tper incaricati di verificare i titoli di viaggio.

Il Comune ha previsto divieti di sosta con rimozione forzata: dall'1 alle 15 in Strada Maggiore, dal civico 80 al vicolo Malgrado, e dalle 00:30 di venerdì 10 maggio alle 15 di domenica 12 su piazza Roosevelt, nell'area di sosta al centro della piazza. Dall'1 alle 15 di domenica, in piazza Otto Agosto, nell'area pedonale sarà consentita la sosta a dieci veicoli operativi a servizio della manifestazione.