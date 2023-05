In campo con i campioni di baseball non vedenti | VIDEO

Due campionati italiani vinti, partecipazioni alle competizioni internazionali e viaggi oltreoceano per insegnare il baseball per ciechi a Cuba e negli Stati Uniti. È la Bologna Fortitudo White Sox, la squadra di baseball per ciechi che per due anni consecutivi ha vinto il campionato nazionale. Questo sport è nato proprio a Bologna nel 1993 e, in trent’anni, è diventato una disciplina dalla fama internazionale. Il campo di allenamento, già casa della Fortitudo Baseball, si trova a Casteldebole, in via Giovanni Bottonelli. I partecipanti, che vanno dai venti agli oltre sessant’anni, in comune hanno due cose: sono ciechi e amano il baseball.

Tutto nasce dall’idea di Alfredo Meli e dal genio di Umberto Calzolari, due ex giocatori di baseball che all’inizio degli anni ’90 hanno messo a disposizione le loro conoscenze per inventare un nuovo sport, più inclusivo e adatto alle esigenze dei non vedenti. Da lì il cammino è stato lungo ma costante: la Bologna Fortitudo White Sox in poco tempo è diventata una squadra di riferimento internazionale, tanto che negli scorsi anni è volata oltreoceano per insegnare questo sport negli Stati Uniti e a Cuba. La Fortitudo è un esempio unico di resilienza, capace di superare qualsiasi difficoltà con di forza di volontà e impegno.