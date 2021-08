Baseball, al via la finale Scudetto al Falchi. L'iniziativa di UnipolSai Fortitudo: "Chi paga il tampone, gratis allo stadio"

In vista delle Italian Baseball Series in partenza giovedì 12 agosto allo stadio Gianni Falchi contro il San Marino (orario di inizio 20.30), l’UnipolSai Fortitudo Baseball Bologna comunica i prezzi dei biglietti e le modalità di accesso al campo per poter poter assistere agli incontri. Le altre 2 sfide in programma a Bologna sono, infatti, gara 3 di martedì 17 e l’eventuale gara 5 di domenica 22 agosto.

Anche quest’anno - fa sapere la dirigenza - "si è deciso di contenere il prezzo dei biglietti che sarà di 10 euro, mentre è previsto l'ingresso gratuito per gli Under 14. Ma c'è una novità questa volta.

Visto che come da Decreto Legge è ammesso l’ingresso all’impianto da gioco solo per i possessori del Green Pass o di un Tampone Negativo (effettuato entro le 48 ora prima del match), la società ha deciso di lanciare una iniziativa che strizza l'occhio alla sicurezza ed è volta a sostenere i tifosi.

"Coerentemente a quanto annunciato nei giorni scorsi- si legge in una nota di Fortitudo B.C. 1953 – per consentire l’accesso allo stadio a quei tifosi che devono farsi carico del costo del tampone, la società Fortitudo Baseball ha deciso che chiunque si presenterà al campo con un tampone negativo potrà accedere alle tribune dello stadio Gianni Falchi senza pagare il biglietto di ingresso".

In questo modo, la dirigenza ha ritenuto di "contribuire per ridurre il costo complessivo per accedere alle partite da parte dei tifosi della Fortitudo e degli appassionati del nostro sport per far si che più persone possibili riescano a vedere la finalissima per il titolo".