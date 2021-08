Basket, ufficializzato il calendario per la Serie A 2021/2022

Per la prima volta nella storia la Federazione ha adottato un calendario asimmetrico. Inizio in casa per la Fortitudo, sfida tra Virtus e Olimpia il 26 dicembre

È stato diramato oggi dalla Federazione Italiana Pallacanestro il calendario per la regular season 2021-2022. Questa inizierà domenica 26 settembre e si concluderà l’8 maggio. Non ancora diffuse, invece, le date dei playoff, le quali dipenderanno naturalmente dagli impegni nelle competizioni europee delle squadre coinvolte.

Le novità

La prima, grande novità rispetto alle passate stagione è l’adozione di un calendario asimmetrico. Similmente a quanto successo per la Serie A di calcio, anche quella della pallacanestro presenterà, per la prima volta nella storia, un girone di ritorno diverso da quello di andata. “Una decisione - si legge nella nota della LBA - che ha come obiettivo quello di garantire maggior spettacolo e imprevedibilità alla stagione”.

Gli appuntamenti

La Virtus Bologna campione d’Italia inizierà la sua stagione sul campo dell’Aquila Basket Trento, mentre la Fortitudo Bologna aprirà il campionato giocando in casa contro Reggio Emilia. Il primo derby tra le due squadre bolognesi è fissato alla 12^ giornata, mentre il ritorno al PalaDozza ci sarà il giorno 13 marzo, alla 22^ giornata.

Il giorno di Santo Stefano ci sarà la riedizione della scorsa finale tra Virtus Bologna e Olimpia Milano in casa dell’Armani, mentre il ritorno è fissato per la 26^ giornata.

Serie A, il calendario di Fortitudo e Virtus

1^ giornata:

Aquila Basket Trento-Virtus Bologna

Fortitudo Bologna-Reggio Emilia

2^:

Virtus Bologna-Openjobmetis Varese

Vanoli Cremona-Fortitudo Bologna

3^:

Reyer Venezia-Virtus Bologna

Fortitudo Bologna-Carpegna Prosciutto Pesaro

4^:

Happy Casa Brindisi-Fortitudo Bologna

Virtus Bologna-Allianz Pallacanestro Trieste

5^:

Fortitudo Bologna-Olimpia Milano

GeVi Napoli-Virtus Bologna

6^:

Germani Brescia-Fortitudo Bologna

Bertram Derthona Tortona-Virtus Bologna

7^:

Virtus Bologna-Carpegna Prosciutto Pesaro

Fortitudo Bologna-Treviso Basket

8^:

Germani Brescia-Virtus Bologna

Fortitudo Bologna-Reyer Venezia

9^:

Virtus Bologna-Happy Casa Brindisi

Aquila Basket Trento-Fortitudo Bologna

10^:

Virtus Bologna-Banco di Sardegna Sassari

Bertram Derthona Tortona-Fortitudo Bologna

11^:

Vanoli Cremona-Virtus Bologna

Fortitudo Bologna-Allianz Pallacanestro Trieste

12^:

Virtus Bologna-Fortitudo Bologna

13^:

Olimpia Milano-Virtus Bologna

Fortitudo Bologna-Banco di Sardegna Sassari

14^:

Virtus Bologna-Treviso Basket

GeVi Napoli-Fortitudo Bologna

15^:

Reggio Emilia-Virtus Bologna

Fortitudo Bologna-Openjobmetis Varese

16^:

Aquila Basket Trento-Virtus Bologna

Carpegna Prosciutto Pesaro-Fortitudo Bologna

17^:

Happy Casa Brindisi-Virtus Bologna

Fortitudo Bologna-Bertram Derthona Tortona

18^:

Virtus Bologna-Vanoli Cremona

Olimpia Milano-Fortitudo Bologna

19^:

Fortitudo Bologna-Germani Brescia

Openjobmetis Varese-Virtus Bologna

20^:

Banco di Sardegna Sassari-Virtus Bologna

Fortitudo Bologna-Happy Casa Brindisi

21^:

Virtus Bologna-GeVi Napoli

Treviso Basket-Fortitudo Bologna

22^:

Fortitudo Bologna-Virtus Bologna

23^:

Virtus Bologna-Reyer Venezia

Allian Pallacanestro Trieste-Fortitudo Bologna

24^:

Virtus Bologna-Reggio Emilia

Banco di Sardegna Sassari-Fortitudo Bologna

25^:

Allianz Pallacanestro Trieste-Virtus Bologna

Fortitudo Bologna-Vanoli Cremona

26^:

Virtus Bologna-Olimpia Milano

Reyer Venezia-Fortitudo Bologna

27^:

Fortitudo Bologna-Aquila Basket Trento

Carpegna Prosciutto Pesaro-Virtus Bologna

28^:

Virtus Bologna-Bertram Derthona Tortona

Openjobmetis Varese-Fortitudo Bologna

29^:

Treviso Basket-Virtus Bologna

Fortitudo Bologna-GeVi Napoli

30^:

Virtus Bologna-Germani Brescia

Reggio Emilia-Fortitudo Bologna