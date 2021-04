Basket | Eurocup, Unics Kazan - Virtus Bologna 85-81: non basta Belinelli, si va a Gara 3

Servirà Gara 3 per decretare chi, tra Unics Kazan e Virtus Bologna, accederà alla finale di Eurocup. Dopo aver vinto Gara 1, infatti, la squadra di Djordjevic cade sotto i colpi del team russo. Segafredo sembra di fatto aver subito un po’ di fatica, complici gli appuntamenti ravvicinati di campionato e di Eurocup, nonostante una gara giocata fino alla fine e uno strepitoso Belinelli. La squadra di casa, oltre ad una brillantezza atletica maggiore, ha potuto beneficiare del supporto di circa 4000 tifosi presenti al palazzetto, variabile che di questi tempi non è sottovalutare.

Eurocup, il racconto della gara tra Unics e Virtus

Parte bene nei primi minuti la Virtus, ma già durante il primo quarto Kazan impone la propria fisicità e la propria tenacia, specialmente in fase difensiva. Il copione non cambia nel secondo quarto, con Djordjevic costretto a chiamare il time-out dopo appena un minuto e mezzo di gioco. E il break sembra dare risposte positive: prima con un tiro da 3 di Ricci e poi con una splendida triangolazione tra Teodosic e Belinelli gli ospiti si portano a un solo punto di distanza dalla formazione russa. Il vento in poppa, però, smette di soffiare presto e il resto del secondo quarto è uno show degli Unics, con un Canaan in ottima forma che mette a segno 5 punti consecutivi. I secondi dieci minuti terminano con un secco 47-37.

La ripresa regala speranza alla Segafredo con una gara stratosferica di Belinelli, autore di tre tiri da 3 punti nei minuti finali del terzo tempo che si conclude sul 71 a 61 per i padroni di casa. L’ex Spurs, nettamente il migliore della serata, si carica sulle spalle la squadra ma, nonostante i numeri (33 punti, 4 rimbalzi e un assist), non riesce ad evitare la sconfitta per i suoi. Appuntamento dunque fissato per il prossimo mercoledì, quando in Gara 3 gli Unics e la Virtus si giocheranno l’accesso alla finale di Eurocup.

Foto pagina ufficiale Facebook Virtus Bologna