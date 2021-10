Serie B 2021, domani a Cividale l'esordio per Bologna

Alle 19.30 i ragazzi di Fucka fanno il loro esordio in campionato

Scatta l'ora della nuova stagione per il Bologna Basket 2016. I rossoblu faranno il loro esordio nel campionato di Serie B contro la Gesteco Cividale. La squadra di Fucka si troverà subito un ostacolo durissimo, visto che i friulani partono in prima fila nel girone B. Sarà un test importante per verificare la condizione della squadra dopo i buoni segnali offerti nella sfida di supercoppa contro la Raggisolaris Faenza.

Appuntamento alle 19.30 al PalaGesteco.