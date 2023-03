Il Bologna Basket non si ferma. Settima vittoria di fila per i rossoblù

Settima vittoria consecutiva per il Bologna Basket 2016 in quel di Castel Guelfo. Un'affermazione abbastanza convincente per i rossoblu, anche se la squadra è apparsa stranamente nervosa e ha palesato un'evidente mancanza di organizzazione nel gioco, che le ha impedito di prevalere in maniera più netta.

I bolognesi hanno sempre condotto la gara fin dalle prime battute, senza però mai “ammazzare” il match, in parte per la resilienza dei guelfesi, in parte per le troppe palle perse e le difficoltà nell'attaccare la zona avversaria. Buone le statistiche nel tiro da 2 (64%, con 20/31), scadenti invece quelle nel tiro da 3 (22%, con 7/31) e nei liberi (66%, con 12/18). Qualche problema di troppo anche nel rimbalzo difensivo (concesse 18 carambole in attacco ai padroni di casa) e, come dicevamo, 16 palle perse, cui si contrappongono peraltro 20 assist.

A trascinare la squadra il solito Luca Fontecchio, autore di un grande primo tempo che ha girato da subito la partita. Per lui 21 punti con 9/10 da 2 (0/3 nel tiro pesante e 3/4 ai liberi), 9 rimbalzi, 3 assist e 3 perse. Buona prova anche di Thomas Tinsley, soprattutto in attacco dalla grande distanza (5/11), e prestazione solida di Andrea Graziani sul lato difensivo e di distribuzione della palla (5 rimbalzi, 4 recuperate e 6 assist). Per il resto della truppa gara ondivaga, con alternanza di errori e buone cose.

La cronaca. Parte con le marce alte il BB2016, anzi più precisamente il turbo lo mette Fontecchio, che nel primo quarto imbuca 10 punti e da il +11 di vantaggio ai felsinei. Nella seconda frazione Guelfo prova a rientrare con un parziale di 11-5, ma tre bombe di Tinsley e due canestri sempre di Fontecchio respingono la minaccia. Alla pausa i rossoblu sono sopra 8. Dopo il riposo il BB2016 cerca il colpo del ko con un parziale di 9-1 (triple di Tinsley e Kuvekalovic e punti di Graziani). I padroni di casa cercano di reggere, ma il gap si stabilizza intorno ai 10-14 punti per i ragazzi di Lunghini. L'ultimo periodo inizia con un'altra bomba di Tinsley e con un gioco da 3 punti di Mansilla, poi il BB2016 si limita a controllare il match e porta a casa la meritata vittoria.

Sabato 18 marzo, alle 18.30, si torna a casa al Palasavena per affrontare la LG Competition di Castelnuovo ne' Monti, nell'ottica di consolidare la seconda posizione in classifica.

Guelfo Basket - BB2016: 8-19; 30-38; 45-56.

Guelfo Basket: Carella 6, Avoni (cap.) ne, Torreggiani 13, Murati 2, Sinatra 8, Goi ne, Franchini 4, Savino ne, Mazzotti 13, Naldi 9, Santini 4, Tarozzi ne. All.: Agresti.

Bologna Basket 2016: Mansilla 7, Ghini 2, Tinsley 18, Conti 6, Oyeh ne, Fontecchio (cap.) 21, Kuvekalovic 8, Tripodi ne, Beretta 4, Graziani 5, Ben Salem 2. All.: Lunghini.