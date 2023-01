Il Bologna basket si rinforza con Luis Federico Mansilla

Il Bologna Basket 2016 è lieto di annunciare l'arrivo dell’argentino Luis Federico Mansilla. Classe 1987, nato a Cordoba e alto 1.91 per 88 kg, Mansilla proviene dallo Scuba Frosinone, squadra di C Gold Lazio, il suo primo approdo in Italia alla fine del 2022. A Frosinone Mansilla viaggiava a quasi 21 punti di media, con una miglior prestazione di 35.

Il neo giocatore rossoblù, che negli anni precedenti ha militato in varie squadre di Liga A argentina, tra cui Boca Juniors, Atenas e Atletico Platense, è una guardia tiratrice di grande atletismo e con spiccate doti difensive, che può ricoprire anche lo spot di ala piccola. Al Bologna Basket indosserà la maglia n. 1.

“Sono molto contento di essere al BB2016 – ha dichiarato Mansilla – dove potrò portare tutta la mia esperienza ed aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi.

Sono essenzialmente un tiratore, ma mi piace anche difendere, correre in contropiede e giocare il pick and roll”.

“É un realizzatore, solido fisicamente e dotato di grande professionalità - ha commentato il presidente del BB2016, Rossano Guerri – che potrà fornire alla nostra squadra un significativo apporto ed allargare le rotazioni, aiutando anche i nostri ragazzi più giovani nel loro processo di crescita. In questo modo aggiungiamo pericolosità al nostro roster, dando inoltre profondità al reparto esterni”.

A Federico il Bologna Basket 2016 dà un caloroso benvenuto, augurandogli un 'in bocca al lupo' per la sua nuova avventura felsinea.