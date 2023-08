Logimatic Ozzano: Federica Trancanelli nuova preparatrice atletica

La Società New Flying Balls comunica che Federica TrancaNelli va ad arricchire lo Staff della Logimatic Ozzano 2023/24 e sarà la nuova preparatrice atletica della Serie B Nazionale.

La sua carriera professionale inizia da giovanissima, e con la BSL San Lazzaro segue in un’esperienza ultradecennale i gruppi giovanili maschili e la prima squadra. In BSL ottiene anche dieci partecipazioni alle finali nazionali, tre podi e uno scudetto Under 14 nel 2018, gruppo nato con la collaborazione del CMO Ozzano. Negli anni di collaborazione con il Gira Ozzano, Federica assiste e si forma affianco a Roberta Franchi e Giacomo Borsari, preparatrice e fisioterapista della società arancionera di serie B1. Nel 2009 fa parte dello Staff fisico della nazionale femminile under 15.

Oltre a BSL, Trancarelli ha esperienze da preparatrice con le prime squadre di Olimpia Castello, Gandino Castelmaggiore e Eagles Fortitudo. Fra il 2008 e il 2014 ricopre il ruolo di referente fisco regionale Fip, poi come collaboratore fisico/formatore regionale fino al 2019. Nelle ultime due stagioni segue il settore giovanile di Granarolo e collabora con la società Vis Ferrara.

Ora l’arrivo ad Ozzano nei New Flying Balls, ecco le sue prime dichiarazioni: “Siamo un gruppo completamente nuovo, con un roster composto da senior di grande esperienza e tanti giovani promettenti, dotati di notevoli margini di crescita fisica e tecnica. Mi aspetto un anno pieno di entusiasmo e di energia”.