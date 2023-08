Logimatic Group Ozzano: Aggregato al roster Alessandro Zanasi

La Logimatic Group Ozzano comunica di aver aggiunto, al roster biancorosso in qualità di aggregato, il play/guardia classe 2004 Alessandro Zanasi.

Bolognese di nascita, Zanasi cresce cestisticamente nel settore giovanile della Virtus Segafredo Bolognaper poi completare il proprio percorso formativo con il prestito alla Vis Pesaro. Esterno dinamico, votato al gioco corale, Zanasi sta già lavorando con il gruppo, a disposizione di coach Gabriele Giuliani.

“Ci tento a ringraziare la Società Logimatic per l’occasione che mi è stata fornita, cimentandomi per la prima volta con un gruppo senior –confida entusiasta– Sono stato accolto con calore da parte dello staff e dallo spogliatoio e ho ritrovato molti miei ex compagni di squadra. Sin dal primo allenamento ho trovato un gruppo unito, coeso e animato da grande professionalità e dedizione al lavoro. Voglio giocarmi al meglio questa chance e guadagnarmi la conferma, facendomi trovare pronto non appena se ne presenterà l’occasione”.

"Aggreghiamo Alessandro Zanasi con l'intento di mantenere il più possibile alta l'intensità dei nostri allenamenti – commenta il Ds Alessandro Pasi - Già a Monghidoro abbiamo registrato stop forzati nel reparto esterni: situazioni normali legate ai carichi di lavoro tipici della fase di preparazione. Non vogliamo rallentare pertanto dobbiamo mantenere un numero minimo di effettivi. Il ragazzo ha mostrato, sin dall’approccio iniziale, grande entusiasmo e voglia di cogliere l’opportunità che gli è stata data. Si tratta di un’operazione che conferma i nostri rapporti costanti e cordiali con i migliori settori giovanili d’Italia: un prezioso valore che speriamo di poter consolidare ulteriormente in futuro”.