Serie B: inizia il girone di ritorno. Il Bologna Basket 2016 ospita il team Pizzighettone

Prima sfida del girone di ritorno del campionato di B Interregionale per il Bologna Basket 2016. Il team felsineo ospiterà il Basket Team Pizzighettone, sabato 9 dicembre, alle 18.30, al Palasavena di San Lazzaro di Savena.

Si preannuncia un match equilibrato e appassionante, dato che nell'incontro di andata i bolognesi, pur perdendo di 5 lunghezze, erano stati in testa in alcune fasi del match anche di 12 punti. Nel proseguo del torneo il Pizzighettone si è poi confermato squadra solida e difficile da battere, tanto che al momento attuale si trova al terzo posto in classifica, proprio alla pari col BB2016.

Coach Lunghini dovrà perciò predisporre le contromisure per limitare gli avversari che furono decisivi lo scorso 30 settembre - le guardie Daniele Ciaramella, autore di 22 punti, e Gionata Zampolli e l'ala grande Ababacar Ndiaye – senza dimenticare l'ala piccola Dominik Samija, contenuto nel match d'andata, ma che attualmente viaggia a 16,5 punti di media.

I padroni di casa si presentano comunque decisi a mantenere intatto il record casalingo, ancora intonso per quanto riguarda le sconfitte. Come sempre tutto passerà dalla difesa aggressiva ed estesa anche a tutto campo che, se ben eseguita, consentirà ai rossoblu di accelerare e partire in contropiede.

Una partita così promettente andrebbe gustata dal vivo, per questo invitiamo tutti i nostri tifosi ad accorrere numerosi al Palasavena. Per chi invece non potesse essere presente il match verrà trasmesso comunque in diretta sul canale YouTube del Bologna Basket.