Serie B: il Pala Savena rimane un fortino. Il Bologna Basket vince ancora

Mantiene l'imbattibilità casalinga il Bologna Basket 2016, sconfiggendo la Libertas Cernusco per 80-66 alla decima giornata del Campionato di B Interregionale – Girone C. Una partita aspra e molto fisica che i padroni di casa hanno vinto restando in testa al match dall'inizio alla fine e mantenendo il controllo dei nervi, anche in fasi concitate dell'incontro. In questo ha purtroppo fatto eccezione Luca Fontecchio, espulso ad inizio terzo quarto per un fallo antisportivo di reazione, seguito nell'azione successiva da un tecnico per “taunting” (eccessiva esultanza in faccia all'avversario). Se il nervosismo del capitano rossoblu era in parte giustificato dal gioco maschio praticato dai suoi marcatori, le due reazioni scomposte non trovano invece scuse e vanno sicuramente censurate. Un errore che poteva costare caro e che invece è stato fortunatamente neutralizzato dalla positiva e vincente reazione della squadra.

Dal punto di vista delle statistiche, il BB2016 ha prevalso grazie al netto predominio a rimbalzo (50 contro i 29 avversari), alla buona media nel tiro da 2 (51%, con 20/39) e al maggior numero di assist distribuiti (18 contro 13). Allo stesso tempo, nella metà campo difensiva e pur con qualche pausa, i rossoblu hanno saputo contenere i lombardi, costringendoli a scelte di tiro complicate (28% dalla media, con 13/47). Notevoli in questo senso le prove di Guerri e Cinti che hanno ridotto al minimo l'apporto dei giocatori più prolifici dei cernuschesi, Meier e Matteo Franco (10 punti in due). Non ha invece funzionato, come solitamente avviene, il tiro da 3 (24%, con 5/21).

Fuori Fontecchio e con Rubinetti top scorer (18 punti), ma piuttosto falloso al tiro, il palcoscenico se lo sono preso Andrea Graziani e Tommaso Ranieri. Il primo gioca una partita totale a tutto campo, con una doppia doppia (15 punti, con oltre il 55%, e 13 rimbalzi), condita anche da 6 assist. Il secondo si fa trovare pronto, specie nell'ultimo periodo, a tagliare a canestro sul pick'n roll, sfornando 15 punti, con 6/10 da 2, e 8 rimbalzi. Buono anche l'apporto di Lucio Reinaudi nelle carambole (12) e negli assist (5).

Una partita insidiosa, in sintesi, che i felsinei sono però riusciti ad addomesticare senza troppi patemi.

La cronaca

Partenza razzo del BB2016 che dopo 5 minuti è sopra 17-0. Il primo canestro degli ospiti arriva –4'45” dal termine del primo atto, ma da lì la Libertas mette il turbo e piazza un controparziale di 11-2. I rossoblu riescono però a riallungare e chiudono sopra di 14 la prima frazione. Nel secondo quarto i padroni di casa cercano di scappar via e, con Rubinetti in lunetta e due triple di Reinaudi e Guerri, volano sul + 19 a 2' dalla pausa. Ma un altro calo di intensità fa rientrare i cernuschesi a -12. A inizio terzo periodo succede il fattaccio dell'espulsione di Fontecchio, ma la squadra reagisce bene. Prima un gioco da 3 di Reinaudi, poi Graziani e ancora Rubinetti mantengono il vantaggio tra le 9 e le 19 lunghezze, per poi arrivare a 10 minuti dal termine sul +14. Nel quarto quarto, infine, i lombardi provano l'ultimo assalto e si riavvicinano a -7, ma prima Graziani con 5 punti di fila, poi Ranieri con due conclusioni da sotto blindano il match.

Nel prossimo weekend si ritorna in trasferta. Sabato 2 dicembre il Bologna Basket va infatti a Piadena per incontrare la squadra locale alle ore 21,00.

Tabellino

Parziali BB2016-Cernusco: 25-11; 42-30; 65-41.

Bologna Basket 2016: Tinsley ne, Reinaudi 9, Gamberini ne, Oyeh ne, Fontecchio (cap.) 8, Bianchini, Cinti 4, Graziani 15, Ranieri 15, Guerri 3, Rubinetti 18, Azzano 8. All. Lunghini.

Libertas Cernusco: Mandelli 13, Ferraris 5, Meier 3, Bertolotti ne, Franco M. 7, Pirola, Mora 4, Sirtori (cap.) ne, Grioni 8, Marra 15, Erba 4, Franco T. 7. All. Fili.