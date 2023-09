Amichevole Ozzano- Fortitudo Bologna: Festa di sport in una sfida di altri tempi

È stato un ultimo test prestagionale da ricordare, quello andato in scenda in casa New Flying Balls nel tardo pomeriggio di oggi: avversario di lusso la Fortitudo – vittoriosa 96-60 – sebbene la scena se la siano presa tutta le nuove divise di Ozzano e i discorsi del presidente biancorosso, Paolo Cuzzani, e dell’amministratore delegato di Logimatic, Andrea Zaccari. Sugli spalti, la tribuna vede tantissimi sostenitori; sul parterre, tante le istituzioni presenti come Barbara Panzacchi (sindaca di Monghidoro), Luca Lelli (sindaco di Ozzano), Carlton Myers e i dirigenti dei due club.

Sul parquet, con il ticchettio del timer del campionato che si intensifica sempre più, è partita vera: coach Giuliani opta per un quintetto iniziale, con indosso la maglia bianca a bande rosse, composto da Piazza in tacca bassa, accompagnato da Abega, Bechi, Cortese e Martini.

Nel primo quarto, la Fortitudo mette subito le cose in chiaro con un parziale di 10-0 che viene messo in pausa dalla tripla di Cortese. Non sarà il massimo vantaggio, perché i biancoblù arrivano anche sul +12 trascinati da Freeman e Ogden, autori di 15 punti al primo suono della sirena; i padroni di casa, invece, provano a tenere il passo con Mancini, Cortese e Bechi, incerottando le offensive avversarie.

L’inizio del secondo quarto, però, è prepotente in casa Logimatic, che accorcia sul -4 (21-25) anche grazie al tiro dalla lunga distanza di Piazza. Ma è proprio quando sente il fiato sul collo che l’Aquila spicca il volo per ristabilire le distanze: Ogden e Freeman sono in doccia cifra dopo meno di otto minuti, Aradori e Panni danno una mano con una tripla a testa che spingono i New Flying Balls sul -16 (42-26). Sul finale, ancora Ogden e Freeman si sorpassano e contro sorpassano nel computo dei rispettivi punti, mentre Pavani gonfia la retina per la prima volta nella sua gara e porta Ozzano sul -18 (31-49).

Nel terzo quarto, Cortese e compagni cambiano “pelle”, entrando in campo con la divisa rossa a bande bianche. L’avvio, però, sorride alla squadra di Caja, che si ritrova sul +31 (64-33) quando Giuliani chiama il time-out poco dopo la metà della frazione: sugli scudi ci sono Sergio, Conti e Panni, capaci di trascinare l’Aquila. Dall’altra parte, Piazza mette ordine in una squadra che fa fatica, ma non rinuncia ad attaccare: Abega va in doppia cifra, ma non basta. Tra le due compagini c’è troppa differenza, lo fa vedere anche Aradori che di triple ne fa tre in pochi minuti e aiuta i suoi a chiudere il penultimo quarto sul +34 (76-42).

Gli ultimi dieci minuti sono una passerella per la Fortitudo, mentre i New Flying Balls si prendono applausi e carica in vista dell’imminente inizio di campionato. Domenica 1° ottobre, infatti, alle 18 ci sarà la 1^ Giornata di Serie B Nazionale in casa di Taranto.

TABELLINO

Logimatic Group Ozzano vs Flats Service Fortitudo 60-96 (13-25; 31-49; 42-76)

Logimatic Group Ozzano: Myers 1, Bechi 11, Pavani 4, Ly-Lee n.e., Martini 2, Terzi, Cortese 8, Balducci 5, Piazza 7, Abega 13, Mancini 9, Zanasi n.e.. Coach: Giuliani

Flats Service Fortitudo: Giordano 1, Sergio 3, Aradori 14, Conti 10, Bolpin 10, Panni 8, Kuznetsov n.e., Fantinelli 7, Freeman 22, Ogden 20, Morgillo 1, Taflaj n.e.. Coach: Caja

Arbitri: Tirozzi, Calella e Tallon di Bologna Note: 1Q 13-25; 2Q 18-24; 3Q 11-27; 4Q 11-20