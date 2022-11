Ancora un ko per la Fortitudo

Ancora una sconfitta per la Fortitudo Bologna, la seconda consecutiva, stavolta sul campo dell’Apu Old Wild West Udine dopo quello contro Cividale. Ritmi bassi per entrambe le squadra: il primo tempo vede però Udine con il controllo del match, tanto da portarsi fino al +16 a pochi secondi dall’intervallo. Il secondo tempo vede invece una Fortitudo più coriacea raggiunge per due volte il pari: prima 52-52 nel terzo quarto e poi 68 pari a quattro minuti dalla fine. Lo sforzo però non viene premiato e non bastano i 23 complessivi di Aradori: la Effe cade sconfitta.

Apu-Fortitudo, il tabellino

Apu Udine-Fortitudo Bologna 81-75

Apu Udine: Palumbo 2, Gaspardo 5, Esposito 9, Briscoe 14, Pellegrino 8. Sherrill 13, Cusin 6, Nobile 11, Antonutti 6, Mussini 7

Fortitudo Bologna: Fantinelli 4, Aradori 23, Thornton 15, Davis 4, Paci 4. Barbante 4, Cucci 7, Panni 8, Italiano 6

Arbitri: Moretti, Yang Yao, Longobucco

Foto apudine.it