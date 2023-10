Serie B Interregionale: Il Bologna Basket sconfitto all'esordio contro Pizzighettone

Comincia con un passo falso il cammino del Bologna Basket 2016 in Serie B Interregionale. Nel palazzetto di Soresina, alla presenza di un caldo pubblico locale, il Pizzighettone fa lo sgambetto alla squadra di coach Lunghini dopo un match caratterizzato da alti e bassi di entrambe le squadre. Il BB2016, dopo un buon primo tempo, non riesce infatti a mantenere la stessa intensità e continuità di gioco anche nella ripresa, soprattutto nella fase difensiva. Se la media di tiro da 3 è più che soddisfacente (46%, con 12/26), non altrettanto si può dire di quella da 2 (sempre 46%, con 15/32). Soccombenti anche nella lotta a rimbalzo (32 contro 35) e deficitari nelle palle perse (20 contro 15), i bolognesi riescono comunque a restare sempre in partita e il divario finale di appena 5 punti suona come un'occasione perduta.

Anche per i singoli vale il discorso di un rendimento altalenante. Rubinetti (17 punti, con 6/12 dal campo) è produttivo in attacco, ma poco consistente in difesa. Fontecchio (15 punti e 9 rimbalzi) confeziona un primo tempo di grande spessore, ma alla distanza cala di intensità. Tinsley è molto preciso nel tiro pesante (4/6), ma paga momenti di assenza dal gioco. Reinaudi si dà da fare nelle pieghe della partita (8 rimbalzi e 3 recuperate), ma capitalizza poco a canestro. Se rincuora l'apporto positivo e la grinta di Guerri sul lato difensivo, preoccupano le ali – Graziani e Azzano – che non riescono a fare la differenza, perdendo il confronto con i pari ruolo. E anche per gli altri giocatori si vedono cose buone alternate a cose meno buone, compreso qualche limite di intesa che a questo punto della stagione è pure comprensibile.

Si tratta comunque solo del primo episodio di un campionato che si presenta lungo e impegnativo, per cui non è il caso di fare tragedie, ma solo di essere consapevoli che occorre ancora lavorare duro in palestra per migliorare la forma fisica e affinare il gioco di squadra, in un team che è stato profondamente rinnovato quest'estate.

La cronaca. Partono forte i padroni di casa che vanno 8 a 2 e poi 12 a 7 a 3' dalla fine del primo quarto. Fontecchio e Rubinetti riportano però sotto i felsinei, che con un bel rush finale riescono a concludere la prima frazione sopra di 5. Comincia il secondo periodo e il BB2016 insiste nel bersagliare da 3 il canestro avversario. È il momento migliore per gli ospiti, che con Tinsley e Ranieri si portano addirittura sul +12 (39-27) a metà tempo. Poi improvvisamente il blackout: il BB2016 non segna per quasi 4' e subisce un parziale di 9-0 per il +3 alla pausa. Alla ripresa l'equilibrio dura solo qualche minuto. Con un incredibile parziale di 30-9 – tra appunto la metà del secondo quarto e 7' del terzo – il Pizzighettone vola a +9 e la partita sembra compromessa.

Ma i rossoblu hanno una reazione d'orgoglio e, pur senza sfruttare tre palle in attacco consecutive, riescono a tamponare i danni, chiudendo la terza frazione a -2. La partita si mantiene in equilibrio anche nel quarto quarto fino a metà periodo, quando i lombardi fanno 7-0 approfittando di una certa inerzia difensiva degli emiliani. Il vantaggio dei padroni di casa si mantiene sui 6-8 punti, poi i pizzighettesi commettono qualche errore di troppo e il BB2016 si riavvicina a -3 a 1'10” dal termine. Fontecchio tenta allora la bomba del pareggio che però esce e qui il match si chiude.

Prossimo appuntamento, fissato per domenica 8 ottobre, alle 18.00, al Palasavena di San Lazzaro. Un incontro già di altissimo livello con una delle favorite del campionato, il Ferrara Basket.