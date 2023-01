Impresa Virtus: vittoria esterna contro Barcelona

Ultima gara del girone di andata di Euroleague per la Virtus Segafredo Bologna che al Palau Blaugrana affronta il Barcelona di Coach Jasikevicius.

Barcelona-Virtus Bologna, la gara

Buona partenza per la Virtus Segafredo che attacca bene il pitturato avversario portandosi sullo 0 a 5 dopo 2 ‘ dalla palla a due, primi punti per i padroni di casa firmati Kuric e Mirotic, tripla di Ojeleye che trova la risposta di Vesely, conclusione dalla media di Jaiteh che vale il nuovo +4 (6-10). Prima del time out televisivo le V Nere si riportano avanti con Jaiteh che risponde alla tripla dall’angolo di Laprovittola, Lundberg si iscrive a referto prima con la tripla e poi con la conclusione dalla media, Ojeleye schiaccia il +9 e la panchina di casa ferma il gioco a 3′ abbondanti dalla fine (10-19); la reazione blaugrana non si fa attendere ma l’asse Teodosic-Pajola funziona, Mickey lotta sotto le plance e allunga ulteriormente il vantaggio che alla prima sirena recita 15 a 26 per la Virtus Segafredo Bologna. I liberi a segno di Bako dalla lunetta aprono il secondo quarto, tripla di Abrines per il momentaneo -10 ma Mickey si fa trovare pronto sotto i tabelloni e trova l’appoggio vincente (18-30), il Barcelona prova a costruire la propria rimonta a cronometro fermo, Sanli trova la tripla del momentaneo -5 e la panchina bianconera chiama time out a 5′ abbondanti dall’intervallo lungo (25-30). Padroni di casa che arrivano a toccare il -1 per due volte, ma prima Ojeleye e poi Mannion riportano a +4 la Segafredo colpendo dall’arco (32-36), Laprovittola ricuce lo svantaggio dalla lunetta a 2′ e 36” dal termine, Jaiteh fa a sportellate con Vesely e Shengelia intercetta la palla che permette a Lundberg di appoggiare il +6 quando scatta l’ultimo minuto del primo tempo (34-40). Altri liberi a segno per Laprovittola, seguito da Mirotic che chiude il gioco da tre punti ma Iffe penetra e segna gli ultimi punti proprio sullo scadere, 39 a 42. Altra partenza lanciata dei bianconeri che con Jaiteh e Lundberg provano l’allungo ad inizio terzo quarto (41-47), Kuric prova ad accendere la luce ai suoi compagni riportando a -1 la squadra di casa, il lungo francese e Lundberg dalla lunetta provano a tenere a distanza Mirotic e compagni, Kalinic trova la soluzione da tre e la gara torna in parità (51-51). Barceola trova il primo vantaggio della gara con Vesely ma la Segafredo risponde subito presente con il giocatore danese che piazza il break del nuovo +3 ma la gara è viva e i padroni di casa provano a replicare subito ma non riescono nel loro intento, break e contro break che riportano, grazie alle due schiacciate di Bako sul 57 a 60 dopo la mezzora di gioco.

Ultimo quarto che vede la Segafredo portarsi sul +7, Da Silva prova a fermare tutto dalla lunetta ma la difesa virtussina intercetta la palla e si invola verso l’area avversaria per inchiodare il nuovo +7 a 7′ dal termine (59-66); appoggio vincente di Teodosic, break del Barcelona che trova però la tripla del play serbo e la freddezza di Shengelia ai liberi (2/2) come risposta Virtus. I padroni di casa provano l’ultimo tentativo di rimonta sfruttando come sempre il cronometro fermo, tripla di Teodosic a 24” scaduti che vale il nuovo +6 a 2′ dal termine (70-76), la Segafredo ruba tutto in difesa, chiude ogni varco e dall’altra parte segna due canestri che pesano come macigni e riportano a +10 la Virtus a 1’ abbondante ancora da giocare. Pajola fa 2/2 e la Segafredo si impone di gran forza in trasferta battendo il Barcelona (virtus.it).

Barcelona-Virtus Bologna, il tabellino

FC Barcelona vs Virtus Segafredo Bologna: 75 – 83 (Q1 15 – 26; Q2 39 – 42; Q3 57 – 60)

FC Barcelona: Da Silva 11, Paulì, Sanli 3, Vesely 12, Kalinic 4, Laprovittola 11, Abrines 9, Higgins 5, Kuric 11, Jokubaitis, Mirotic 7, NNaji ne.

Coach: Jasikevicius

Virtus Segafredo Bologna: Mannion 3, Belinelli ne, Pajola 5, Bako 8, Jaiteh 10, Lundberg 19, Shengelia 5, Mickey 6, Camara ne, Weems 4, Ojeleye 14, Teodosic 8.

Coach: Scariolo

Arbitri: Radovic , Petek , Udyanskyy.