E' ancora Bologna contro Milano ma si gioca in Serie B

L’eterno confronto tra la scuola bolognese e quella milanese di pallacanestro prenderà nuova linfa nella sfida tra Bologna Basket 2016 e il Social OSA Basket Milano, sabato 21 ottobre, alle 20.30, al Palasavena di San Lazzaro (via Caselle, 26).

Le due squadre hanno molti punti in comune: ambedue sono le terze forze della loro città, tutte e due sono state promesse in B Interregionale lo scorso anno e attualmente sono appaiate in classifica, con 1 vittoria e 2 sconfitte. Ma questa statistica non deve ingannare, perché le partite perse di entrambe sono state combattute fino all’ultimo ed avrebbero potuto avere un esito ben diverso.

A parte queste suggestioni, il match si presenta dunque ancora una volta molto equilibrato, quasi a sottolineare come in questo campionato non esistano team imbattibili né i classici “materassi”, con un livellamento verso l’alto di tutte le compagini.

Bologna e Milano hanno finora giocato punto a punto con le loro avversarie (altro tratto in comune), oltretutto squadre di primo livello come Piadena, Sangiorgese, Fidenza e Pizzighettone.

L’impegno di sabato andrà perciò affrontato dai ragazzi di coach Lunghini con la massima determinazione e cercando di sfruttare fino in fondo il fattore campo.