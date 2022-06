Basket, l'ex Doum Lauwers: «La Virtus una scelta di cuore»

C’è un ex giocatore di pallacanestro che in questi giorni sta vivendo grandi emozioni. Doum Lauwers nel 2006 festeggiò la prima storica promozione di Scafati in massima serie, e oggi ne ha ricordato qualche aneddoto. Ha militato con la Virtus Bologna, e oggi fa il tifo per lo scudetto. Ed ha raccontato un interessante retroscena. «Posso dire che queste finali sono davvero bellissime, di un livello incredibile. E questo fa bene a tutto il movimento. Alzare la competitività rende anche gli avversari migliori, e da spettatore esterno, visto che ne deve vincere solo una, dico che vinca la miglior squadra. Ma la Virtus sarà sempre la mia più grande occasione in carriera - ha ricordato Lauwers -, anche se con qualche rammarico. Giocavo a Scafati e stavo avendo cifre molto interessanti, e già durante il campionato (2007-08) mi avevano cercato sia Milano che le due formazioni di Bologna. Terminata la stagione accettai l’offerta della Virtus a quella dell’Olimpia, ma fu una scelta di cuore. Per me la Virtus rappresentava Danilovic, Rigaudeau, Ginobili, ma se guardiamo alla decisione da un punto di vista tecnico forse mi trovavo al posto giusto nel momento sbagliato, perché eravamo tanti giocatori con le stesse caratteristiche. Ma va bene così, perché credo che ancora oggi rifarei la stessa scelta».