Serie B: Il Bologna Basket in trasferta a Bernareggio in una sfida da non fallire

Squadra in casa Bologna 2016

La 26esima giornata di campionato mette di fronte al Bologna basket 2016 una sfida da non fallire. I rossoblù, infatti, saranno ospiti della Lissone Interni Bernareggio ultima in classifica con 10 punti e aggrappata al treno play-out.

Proprio i play-out sono il comune denominatore di questa sfida. I padroni di casa vogliono provare a raggiungerli, mentre Bologna vorrebbe provare in tutti i modi ad evitarli. Partita che si preannuncia molto equilibrata con una posta in palio molto alta per entrambe le squadre.

I rossoblù con una vittoria potrebbero agganciare a 18 Lumezzane che attualmente occupa l'ultimo posto utile per la salvezza diretta. La Vittoria contro Desio, nell'ultimo turno può aver portato il giusto entusiasmo nella squadra per questo rush finale.

Appuntamento sabato 9 aprile, palla a due alle 20.50.