Serie B: Il Bologna basket batte Monfalcone. La cronaca del match

All'ultimo incontro di campionato regolare, il Bologna Basket 2016 batte al Palasavena la forte Falconstar Monfalcone, vincendo così il quinto match degli ultimi sei. Ma il clamoroso finale di campionato non basta purtroppo a far raggiungere quell'11simo posto che avrebbe significato salvezza sicura, per la contemporanea vittoria di Lumezzane sul campo di Padova. Un vero peccato, perché negli ultimi mesi la squadra di Lunghini aveva dimostrato di valere ben di più dell'attuale posizione di bassa classifica, trovando la quadra difensiva con la zona 2-3, aumentando l'intensità in attacco e superando con grande tenacia la lunga lista di infortunati.

Il BB2016 chiude così al 12simo posto del girone e incontrerà, in una serie al meglio delle 5 partite, la 15sima classificata Olginate. La formula prevede i primi due incontri in casa, poi uno o due match in trasferta (a seconda dei risultati) e l'eventuale bella a San Lazzaro.

Per quanto riguarda il match con Monfalcone, va detto che i bolognesi hanno sfoderato due primi quarti quasi perfetti, tirando 7/14 da 3 e 7/8 ai liberi e chiudendo all'intervallo sul +17. Disastroso invece il terzo periodo, in cui i friulani hanno piazzato nei primi 4 minuti un parziale di 19-5, probabilmente causato anche dalla distrazione dei felsinei alla notizia del congruo vantaggio di Lumezzane contro l'Antenore. Riusciti bene o male a non far andar via gli avversari, la partita è poi continuata punto a punto fimo al termine, quando Gueye, Galassi e Crow l'hanno portata a casa, complice anche una difesa rossoblu arcigna che ha contenuto le ultime conclusioni degli ospiti. Buona la media conclusiva nel tiro pesante del BB2016 (11/26) e discreta anche quella nei liberi (14/20).

Tra i singoli, da elogiare le prestazioni di un ottimo Crow, in doppia doppia con 20 punti (6/13 dal campo e 5/10 da 3) e 10 rimbalzi; di un Felici in grande spolvero (17 punti, con 5/10 dal campo e una bomba); e di un recuperato Ousmane Gueye, autore di 9 punti e di un'intensa attività a protezione dell'area. Solida come al solito la prova di Graziani (12 punti, 6 rimbalzi, 4 assist e 3 recuperi) e decorosa la gestione della squadra da parte di Hidalgo (nel primo tempo) e di Guerri (nel finale di match).

Adesso tutta l'energia e la concentrazione del BB2016 andrà indirizzata alla serie con Olginate, a cominciare da domenica 15 maggio con la prima partita in casa, probabilmente alle ore 18. Da lì, in al massimo una decina di giorni, si decideranno le sorti del team rossoblu, anche se un'eventuale sconfitta lascerebbe comunque aperta un'ulteriore possibilità di salvezza. Alla quale però per il momento non vogliano ancora pensare.

Parziali BB2016-Monfalcone: 27-19; 44-27; 58-52.

Bologna Basket 2016: Cavazzoni ne, Galassi 4, Hidalgo 8, Fontecchio (cap.) ne, Gueye 9, Rossi, Felici 17, Graziani 12, Oyeh 2, Tripodi ne, Guerri 3, Crow 20. All. Lunghini

Falconstar Monfalcone: Rezzano 14, Naoni 9, Medizza 10, Prandin 13, Bacchin 7, Rosati ne, Coronica 4, Scutiero (cap.) 10, Azzano 2, Mazic 1, Bellato 2, Sackey. All. Praticò