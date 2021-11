Basket, Domani a Bologna arriva la WithU Bergamo

Domani, palla a due alle 18.00, il Bologna basket 2016 affronta la WithU Bergamo nell'incontro valido per la 6a giornata di Serie B.

Partita molto importante per i ragazzi di Fucka che vogliono lascisare il fondo della classifica. Non sarà facile battere Bergamo che ha vinto tre partita in stagione, ma viene da due sconfitte consecutive. Bologna potrà contare sull'aiuto del proprio pubblico e dovrà giocare una grande partita per portare a casa i due punti.

Appuntamento domani 7 novembre, palla a due alle 18.00.