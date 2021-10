Basket serie B, domani per il Bologna Basket 2016 la terza giornata del girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Bologna 2016

Domani al PalaRavasio, il Bologna Basket 2016 affronta la Agostani Caffè Olginate per l'incontro valido per la 3a giornata del girone B della Serie B old wild west.

Dopo il successo casalingo contro Lumezzane, i ragazzi di coach Fucka cercano la continuità e lo faranno al cospetto di una squadra ancora alla ricerca dei primi due punti stagionali. Sarà, una sfida difficile per i rossublù che si troveranno di fronte una squadra agguerrita che di fronte al suo pubblico vorrà riscattarsi dopo un inzio di stagione complicato.

Appuntamento al PalaRavasio, palla a due alle 20.30.