Il Bologna basket 2016 a Montecchio per ricominciare con il piede giusto

Messe alle spalle le due ultime sconfitte e ricaricato da una serie di allenamenti intensi e produttivi, il Bologna Basket 2016 si recherà sabato 28 gennaio al PalaEnza di S.Ilario d'Enza (Reggio Emilia) per incontrare alle ore 20.00 la Polisportiva Arena di Montecchio.

Si tratta di un match delicato, perché i montecchiesi sul campo amico sono squadra ruvida e difficile da affrontare, con un bilancio in parità (3-3). I rossoblu devono però rimettersi in carreggiata e quindi sono chiamati ad una partita in cui recuperare quell'aggressività in difesa e quella capacità di gioco collettivo in attacco che li avevano portati, prima della pausa natalizia, in testa al campionato.

Tra gli avversari guidati da coach Cavalieri particolare attenzione dovrà essere riservata all'ala forte Enrico Germani, miglior realizzatore della squadra con 17,5 punti di media a partita, all'ala Alejandro Paulig e al play Davide Vecchi, i giocatori più affidabili dei padroni di casa.