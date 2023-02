Il Bologna Basket mette la quinta. Battuta Anzola a domicilio

Il Bologna Basket 2016 esce dalla 6a giornata di ritorno del campionato di C Gold Emilia con un'altra vittoria, la quinta consecutiva, sul campo dell'Anzola Basket. Una partita interminabile (quasi 2 ore compreso l'intervallo), caratterizzata da molte interruzioni arbitrali e da un certo nervosismo in campo. Il BB2016 ha però saputo gestire il match con calma ed autorità, trovandosi quasi sempre in vantaggio in doppia cifra ed arrivando anche fino al +25, per poi concludere con un comodo +13.

La partita dei bolognesi è stata attenta in difesa e produttiva in attacco, specie con il contropiede che ha funzionato per tutto l'incontro. Le statistiche di tiro non sono indimenticabili (31/67 dal campo, con 8/30 da 3, e 14/21 ai liberi), ma la squadra di coach Lunghini si è mossa bene sotto canestro (31 rimbalzi) e ha dato il meglio di sé nel gioco di squadra (20 assist).

MVP del match Luca Fontecchio, non solo per i 20 punti segnati con ottime percentuali (5/7 da 2, 2/4 da 3 e 4/4 i liberi), ma per essere stato un giocatore a 360° in tutto il campo, con 7 rimbalzi, 4 recuperi, 5 assist e 2 stoppate, contenendo anche il pericoloso centro avversario Zeneli. Solida e concreta anche la prova di Andrea Graziani (14 punti, con 5/6 da sotto e 4 recuperate) e in ulteriore crescita Federico Mansilla (14 punti e un buon approccio difensivo), cui si può rimproverare solo la scarsa precisione dall'arco.

Prezioso infine l'apporto di Ben Salem, che subisce falli e contatti e provoca l'espulsione del pericoloso De Ruvo, ed efficiente Simone Conti nella metà campo offensiva (13 punti con 6/9) .

Unica nota veramente stonata della serata il brutto infortunio a Giulio Ballini nel finale di partita, di cui andrà valutata l'entità. A Giulio i migliori auguri di pronta guarigione da parte di squadra e società.

La cronaca - Al colpo di pistola il BB2016 prova a scappare con alcune rubate di Fontecchio e Graziani e dopo 3' si trova in vantaggio di 10-2, ma non riesce a concretizzare la fuga, nonostante due antisportivi a favore di Ben Salem (solo 1-4 dalla lunetta). Il quarto si chiude coi rossoblu sopra di 7. La seconda frazione vede gli ospiti avanti di 8-10 lunghezze, poi a 2'40” dall'intervallo ancora Fontecchio, Conti e Mansilla provano un altro allungo (+15), ma Anzola piazza un parziale di 7-2 e arriva alla pausa sotto di 10. Il terzo periodo si apre con tre bombe (Graziani e due di Fontecchio) che scavano un primo solco significativo di 14 punti tra le squadre. Il capitano rossoblu continua a imperversare in attacco (canestri e rimbalzi) e in difesa (anche stoppando), Mansilla mette un'altra tripla e il vantaggio sale così a un tranquillizzante +20. De Ruvo commette poi un secondo antisportivo e viene espulso e la terza frazione si conclude con i felsinei sopra di 17. Nell'ultimo quarto il BB2016 al 6' arriva al +23 con una tripla di Ben Salem e addirittura al +25 a 3' dalla fine, limitandosi poi ad amministrare la partita - con Anzola che rosicchia qualche punto con tre tiri pesanti- e chiudendo senza troppi patemi col +13 finale.

Il prossimo turno si terrà eccezionalmente venerdì 3 marzo e vedrà i rossoblu tornare al Palasavena di San Lazzaro contro la Francesco Francia di Zola Predosa.

Parziali Anzola Basket-BB2016: 16-23; 32-42; 50-67.

Anzola Basket: Torkar 3, F. Parmeggiani 9, Montanari 2, De Ruvo 11, S. Parmeggiani (cap.) 7, Zeneli 10, Raimondi, Papotti 12, Daly 12, Baccilieri 4, Besozzi, Beccafichi 2. All.: Moffa.

Bologna Basket 2016: Mansilla 14, Ghini 3, Tinsley 4, Conti 13, Ballini, Fontecchio (cap.) 20, Oyeh, Kuvekalovic 10, Tripodi, Beretta, Graziani 14, Ben Salem 7. All.: Lunghini.