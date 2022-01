Serie B: Il Bologna basket 2016 lotta ma si arrende. Al Pala Savena vince Cividale

Al PalaSavena il Bologna basket 2016, nella prima di ritorno del girone B di serie B, si arrende alla Gesteco Cividale che centra la quattordicesima vittoria consecutiva.

Bologna scatta dai blocchi come meglio non potrebbe. I rossoblù sono praticamente infallibili e dopo un minuto sono avanti 7-0. Chiera sblocca i ducali da due ma gli emiliani, tirando con 6/7 da due e 2/2 da tre di squadra, si ritrovano sul 18-7 già al 5’. Cividale rientra e al primo riposo il parziale è di 22 a 20 a favore dei felsinei. Nel secondo quarto i friulani alzano l'intensità e all'intervallo lungo vanno a riposo avanti di 2 lunghezze (41-43).

Si torna in campo dopo l’intervallo e la Gesteco prova a dare la prima spallata al match ma Bologna non accusa cedimenti e non molla (55-61 al 27’). La Gesteco non riesce ad affondare il colpo e i rossoblù riescono a rimanere in scia (58-64 al 30’).

L'allungo decisivo dei friulani arriva in avvio di ultima frazione. Dopo due ottime giocate difensive, la capolista affonda il colpo e allunga in maniera definitiva. I giochi sono fatti perché la Gesteco gestisce fino alla sirena.

Bologna Basket 2016 - Gesteco Cividale 72-81 (22-20, 19-23, 17-21, 14-17)

Bologna Basket 2016: Nicholas Crow 17 (3/5, 3/8), Matteo Galassi 16 (6/9, 1/6), Anfernee Hidalgo 13 (5/10, 1/2), Andrea Graziani 9 (4/11, 0/3), Tommaso Felici 8 (4/6, 0/0), Eugenio Beretta 5 (2/6, 0/0), Filippo Rossi 4 (2/3, 0/0), Andrea Resca 0 (0/0, 0/0), Luca Fontecchio 0 (0/0, 0/0), Alessandro Lanzarini 0 (0/0, 0/0), Edward Oyeh 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 13 - Rimbalzi: 32 8 + 24 (Matteo Galassi, Eugenio Beretta 6) - Assist: 13 (Anfernee Hidalgo 4)

Gesteco Cividale: Stefano Laudoni 20 (4/6, 3/5), Gabriele Miani 19 (4/9, 3/4), Leonardo Battistini 18 (8/10, 0/1), Adrian Chiera 12 (3/6, 1/6), Alessandro Paesano 9 (3/6, 0/1), Eugenio Rota 3 (0/2, 1/5), Daniel Ohenhen 0 (0/1, 0/0), Alessandro Cassese 0 (0/2, 0/2), Brenno Barel 0 (0/0, 0/0), Michael Cuccu 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 15 - Rimbalzi: 38 8 + 30 (Leonardo Battistini 11) - Assist: 17 (Adrian Chiera, Eugenio Rota 4)