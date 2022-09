Il Bologna basket 2016 sfida in amichevole la CMP Global basket

Giovedì 15 settembre 2022, alle ore 18.30, presso le mura amiche del Palasavena di San Lazzaro, il Bologna Basket 2016 incontrerà la C.M.P. Global Basket in un’amichevole di avvicinamento al campionato di C Gold.

Dopo il primo incontro di mercoledì scorso con la Virtus Imola, questo secondo scrimmage costituisce un importante banco di prova per testare la condizione del team di coach Lunghini, dopo il forte lavoro svolto in questi giorni in palestra dalla squadra sia dal punto di vista fisico che tattico.

La sfida si disputerà a porte chiuse sia per la stampa che per i tifosi.