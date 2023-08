Bologna Basket 2016: Comincia la nuova stagione con tante novità

Nuovo campionato, nuovi giocatori, nuove sfide. E poi la sorpresa: il cambio dell'iconico logo dalla doppia B con un marchio innovativo e “stiloso” che ingloba al suo interno il tridente del Nettuno.

Comincia così la stagione 2023-24 del Bologna Basket 2016, che ieri, domenica 27 agosto, ha presentato la squadra nella consueta location del Palasavena di San Lazzaro. Presenti all'appello tutti i giocatori, lo staff tecnico, quello medico e la dirigenza al completo, nonché un nutrito gruppo di sponsor e tifosi.

Dopo aver ringraziato atleti e staff per la vittoria dello scorso anno nel campionato di C Gold (anche quelli assenti perché impegnati da questa stagione con altri team), il presidente Rossano Guerri ha ribadito che “la vittoria in campo è certamente fondamentale, ma a noi interessa parimenti che i nostri giocatori, dirigenti e staff abbiano la possibilità di vincere le sfide anche fuori dal rettangolo di gioco, in modo che il BB2016 sia un trampolino di lancio nel loro percorso sportivo e professionale”.

“La squadra che abbiamo assemblato per la prossima stagione – ha proseguito – ci soddisfa e ci sembra particolarmente adatta alla B Interregionale. È una compagine moderna, dotata di grande fisicità e intensità, fatta di ragazzi che hanno voglia e grinta. Ci aspettiamo dunque di fare un percorso insieme con molta determinazione e trasparenza, per giocare un campionato in modo competitivo e divertente, nella convinzione di poter raggiungere il miglior risultato possibile”.

IL NUOVO LOGO – Il nuovo marchio del team felsineo – blu e rosso come i colori sociali - rappresenta un tridente stilizzato che si rifà ad uno dei simboli principali di Bologna, la statua del Nettuno. Il tridente si innesta sulle due B (a specchio), mentre al centro è raffigurato un pallone da basket che ingloba l'altro simbolo bolognese delle Due Torri, con sotto l'anno di fondazione (il 2016).

IL ROSTER 2023-24 – Della squadra dello scorso anno sono stati confermati il capitano Luca Fontecchio, il vicecapitano Lorenzo Guerri, Iheb Ben Salem, Andrea Graziani, Edward Oyeh e Thomas Tinsley. Sono invece arrivate forze fresche come Riccardo Azzano, Federico Cinti, Tommaso Ranieri, Lucio Reinaudi e Stefano Rubinetti. Infine al team sono stati aggregati per gli allenamenti Federico Gamberini (anche in roster) e Federico Pini dalla BSL e Giacomo Bianchini dalla Virtus.

Lo staff tecnico vede ancora alla guida il capo allenatore Giovanni Lunghini, con il nuovo assistente allenatore Michelangelo Pace. Consulente tecnico d'eccezione Marco Calamai, mentre il preparatore atletico sarà ancora Massimo Roncarelli.

Lo staff medico sarà composto anche per quest'anno da Andrea Martini e Andrea Belluzzi.

Infine lo staff dirigenti che, oltre al presidente Guerri, vede ai nastri di partenza Federico Fiore, responsabile della logistica, Luca Regazzi, responsabile della comunicazione, Matteo Reggiani, social & media manager, e Giorgio Silvagni, team manager.

LE AMICHEVOLI IN PROGRAMMA – La stagione del BB2016 inizierà con alcune amichevoli, in attesa dell'esordio ufficiale il 30 settembre con la trasferta a Pizzighettone (in allegato il calendario provvisorio del torneo, andata e ritorno).

Questo invece il programma delle amichevoli:

• 10 settembre, ore 18: BB2016-Castel San Pietro

• 16 settembre, ore 18.30: Molinella-BB2016

• 20 settembre, ore 18.30: BB2016-Ferrara

• 23 settembre, ore 17: Castel San Pietro-BB2016