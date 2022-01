Serie B: Il Bologna basket 2016 beffato sulla sirena. Vince Cremona

Un tiro sulla sirena condanna il Bologna Basket 2016 nella sua prima uscita casalinga del 2022 contro una squadra forte e ben attrezzata come la Ferraroni JuVi Cremona. Un finale amaro che però non può cancellare l’ottima prestazione dei rossoblu, forse la migliore della stagione.

I ragazzi di coach Lunghini affrontano infatti i lombardi a viso aperto e replicano ad ogni tentativo di fuga degli avversari, dando vita a un appassionante match punto a punto. Lo staff tecnico felsineo sorprende gli ospiti con una zona 2-3 che toglie punti di riferimento alle bocche da fuoco cremonesi, lasciandole al 45% dal campo e al 14% da 3, e impostando così una partita a basso punteggio che solo per un soffio non arride ai padroni di casa. Se qualche rimpianto rimane è per la bassa percentuale dei bolognesi al tiro (26/68 in totale, col 27% nel tiro pesante) e per le tante palle perse (19, con solo 6 recuperate). Ma il dato incoraggiante è che contro la seconda in classifica il BB2016, ancora una volta non al completo, gioca alla pari e dimostra di avere ancora ampi margini di progresso.

Tra i singoli vanno segnalate le significative prove di Crow (19 punti e 8 rimbalzi), la doppia doppia di Beretta (11 punti e 11 rimbalzi) e il solito positivo Graziani (14 punti, col 60% al tiro), anche se nelle varie fasi dell’incontro tutti ci mettono del loro per tenere la partita in bilico. In sintesi, una sconfitta che appare più un trampolino di lancio per una rapida risalita in classifica che una vera e propria occasione perduta.

Parte bene Bologna con una tripla e un gioco da 3 di Galassi, ma subito Cremona si rifà sotto e la partita procede sui binari della parità fino a due minuti dal termine del quarto, quando Beretta e Graziani assicurano un piccolo vantaggio di 6 lunghezze. Il tesoretto viene però subito sprecato a inizio seconda frazione con un 8-0 per i lombardi e il match continua punto a punto fino all’intervallo, coi padroni di casa sopra di 1.

Nel terzo periodo i padroni di casa hanno un piccolo sbandamento e Cremona piazza un 8-3 preoccupante, ma i felsinei non mollano e si riportano sotto con i soliti Graziani e Beretta. La terza frazione si conclude comunque con gli ospiti sopra di 5. Nel quarto quarto i cremonesi arrivano al +8, nonostante una bomba di Hidalgo in apertura. Dopo un gioco da 3 di Galassi che accorcia il gap, arriva il momento di Crow, che con 5 punti consecutivi seguiti da un 4/4 dalla lunetta riporta il BB2016 sopra di 1 a 40” dalla fine. Un fallo su Preti che tira da oltre 6,75 darebbe la possibilità a Cremona di tornare davanti, ma il giocatore di Crotti fa 1/3 e pareggia solo il conto. Sul 69-69 palla ai bolognesi che concludono con Resca, ma falliscono il bersaglio. La palla esce e il cronometro si ferma a 2” e 8 decimi dalla fine. Time out Ferraroni e rimessa in attacco; Bona si smarca, tira lateralmente da 2 metri e infila il canestro della vittoria.

Bologna Basket 2016 - Ferraroni JuVi Cremona 69-71 (22-16, 9-14, 15-21, 23-20)

Bologna Basket 2016: Nicholas Crow 19 (3/7, 3/7), Andrea Graziani 14 (6/8, 0/2), Matteo Galassi 11 (3/8, 1/7), Eugenio Beretta 11 (5/13, 0/1), Andrea Resca 7 (2/4, 1/2), Tommaso Felici 4 (1/3, 0/0), Anfernee Hidalgo 3 (0/2, 1/1), Filippo Rossi 0 (0/1, 0/2), Davide Guglielmi 0 (0/0, 0/0), Alessandro Lanzarini 0 (0/0, 0/0), Edward Oyeh 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 14 - Rimbalzi: 41 15 + 26 (Eugenio Beretta 11) - Assist: 13 (Andrea Resca 6)

Ferraroni JuVi Cremona: Ferdinando Nasello 21 (9/13, 0/2), Marco Bona 15 (6/8, 1/6), Jacopo Preti 13 (4/5, 1/5), Carlo Fumagalli 6 (3/7, 0/1), Marko Milovanovikj 6 (1/1, 1/5), Enrico maria Gobbato 4 (2/4, 0/3), Andrea Sipala 4 (2/6, 0/0), Niccolò Giulietti 2 (1/3, 0/0), Niccolò De martin 0 (0/0, 0/0), Elvis Vacchelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 13 - Rimbalzi: 36 9 + 27 (Marco Bona 9) - Assist: 16 (Carlo Fumagalli 6)