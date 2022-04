Serie B: Il Bologna Basket 2016 ospita Desio alla ricerca della vittoria perduta

Obbligati a vincere, il Bologna basket 2016 ospita la Rimadesio Desio al Pala Savena in una sfida fondamentale per la classifica bolognese.

Dopo quattro sconfitte consecutive, Crow e compagni vogliono provare ad invertire il trend negativo e dare una scossa alla propria classifica. Bologna ha 14 punti solo due in meno del terzetto Lumezzane, Olginate e Pallacanestro Crema a quota 16.

Al Pala Savena arriva la Rimadesio Desio, squadra attualmente al sesto posto in classifica e in pieno zona play-off con 26 punti frutto di 13 vittorie e 11 sconfitte. Desio arriva da due vittorie consecutive contro Crema e Jesolo e vorrà provare a calare il tris per confermare la sua posizione in classifica.

All'andata Bologna si impose a sorpresa per 82-83 al PalaMoretto, dopo una gara pazza in cui Desio dilapidò un vantaggio di 11 lunghezze ad inizio terzo quarto, per poi trovarsi sotto di 11 lunghezze al 37’.

Appuntamento sabato 2 aprile, palla a due alle 18.30.