Il Bologna basket 2016 ospita Ferrara per un match di alta quota

Per la 5a giornata del girone di ritorno della C Gold il big match si svolgerà al Palasavena di San Lazzaro tra il Bologna Basket 2016 e il Ferrara Basket 2018. La sfida, fissata per sabato 18 febbraio, alle 18.30, sarà sicuramente avvincente e combattuta, tra due team che frequentano le zone alte della classifica.

Ferrara, attualmente quarta, cercherà di riavvicinarsi alla vetta dopo qualche colpo a vuoto (3 vinte e 3 perse nelle ultime 6), mentre il BB2016 è determinato a “vendicare” la sconfitta dell'andata, anche per creare un cuscinetto di punti di sicurezza nei confronti della rivale, mantenendo contemporaneamente il passo di Scandiano e Fidenza.

Ferrara si affiderà ancora una volta ai suoi giocatori più esperti come Seravalli ed Agusto, alla continuità del centro Costanzelli e al buon rendimento di Verrigni e Yarbanga. Il roster bolognese, d'altro canto, si presenta al completo e in buona forma fisica, con un record casalingo (7 vinte e 1 sola persa contro la capolista BK 2000) che denota la costanza di rendimento dei rossoblu sul terreno di casa.