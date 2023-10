Serie B: Il Bologna Basket 2016 atteso dal big match contro la Fulgor Fidenza

Dopo la prima vittoria in casa contro Ferrara, il Bologna Basket 2016 sarà protagonista di un altro match clou nella terza giornata della Serie B Interregionale, in trasferta contro la Fulgor Fidenza. L'incontro si giocherà domani, domenica 15 ottobre 2023, alle 18.00, al PalaPratizzoli (via Palmiro Togliatti, 42 – Fidenza - Parma).

Rinnovata rispetto alla scorsa stagione e piena di giovani promesse, come il playmaker camerunense Levi Valdo Guimdo Tsafack e l'esterno Tommaso Bellini, la Fulgor si conferma un team solido e coeso, specie nelle partite sul suolo amico, abbinando ai giovani l'esperienza di giocatori Milo Galli, Edoardo Scattolin e Lorenzo Restelli. Oltretutto nel match con il BB2016 rientrerà il forte centro Ljubisa Markovic, a riposo nel turno precedente per un disturbo muscolare. Né deve tranquillizzare che il club parmense venga da una sconfitta piuttosto netta in casa della Sangiorgese, visto appunto la mancanza del pivot serbo e la forza della compagine lombarda, una delle favorite del campionato.

I bolognesi però stanno raggiungendo il pieno della forma e la vittoria in casa ha caricato l'ambiente. I ragazzi di coach Lunghini hanno continuato a lavorare duramente in palestra durante tutta la settimana e si faranno sicuramente trovare pronti al match. I rossoblu si presenteranno perciò a Fidenza consapevoli del loro valore e con il preciso obiettivo di inanellare la prima W in campo esterno, senza sottovalutare l'avversario, ma decisi a dare il meglio di loro stessi.