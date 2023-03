Il Bologna Basket in trasferta a Castel Guelfo per continuare a vincere

Nuovo appuntamento col campionato di C Gold per il Bologna Basket 2016. Sabato 11 marzo, alle ore 20.00, il team bolognese sfiderà al Palamarchetti di Castel Guelfo (via 2 Giugno, 16) la squadra locale.

Il Guelfo Basket non sta attraversando un buon momento (6 sconfitte nelle ultime 7), ma sul campo di casa ha un bilancio discreto (4-6) e una vittima illustre come Ferrara. I ragazzi di coach Lunghini dovranno quindi, come sempre, affrontare il match con la doverosa concentrazione, senza sottovalutare l’avversario. Da tenere d’occhio tra i guelfesi i play Sinatra e Murati e le ali Carpani e Naldi. I rossoblu hanno da parte loro come obiettivo il consolidamento della seconda posizione e il proseguimento della striscia di sei vittorie consecutive.