Basket Serie B, Bologna Basket 2016 - Secis Jesolo 62 a 73

Squadra in casa

Squadra in casa Bologna 2016

Seconda sconfitta consecutiva per il Bologna Basket 2016, che davanti al proprio pubblico si arrende alle Secis Jesolo per 62 a 73. Decisivo il parziale subito ne terzo quarto che i rossoblù non sono riusciti a ricucire. Ora, dopo tre sconfitte nelle prime quattro gare, coach Fucka dovrà trovare il modo di dare una scossa alla propria squadra.

Bologna Basket 2016 - Secis Jesolo 62-73 (11-19, 22-11, 12-22, 17-21)

Bologna Basket 2016: Eugenio Beretta 15 (6/10, 0/0), Davide Guglielmi 14 (1/3, 4/11), Anfernee Hidalgo 10 (5/7, 0/4), Filippo Rossi 7 (3/4, 0/0), Matteo Galassi 6 (1/3, 1/7), Andrea Resca 6 (3/5, 0/2), Ludwig Tilliander 2 (0/0, 0/2), Tommaso Felici 2 (1/2, 0/1), Edward Oyeh 0 (0/1, 0/0), Luca Fontecchio 0 (0/0, 0/0), Matteo Tripodi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 13 - Rimbalzi: 35 11 + 24 (Eugenio Beretta 7) - Assist: 14 (Davide Guglielmi 4)

Secis Jesolo: Dorde Malbasa 16 (5/9, 1/1), Tommaso Rossi 15 (3/7, 2/6), Mattia Favaretto 12 (2/7, 2/4), Andrea Sipala 9 (3/8, 0/1), Davide Bovo 9 (3/7, 0/0), Simone Rosada 6 (0/0, 2/2), Nicola Maestrello 4 (2/2, 0/0), Paolo Busetto 2 (1/1, 0/0), Alessio Bolpin 0 (0/2, 0/0), Federico Grani 0 (0/0, 0/0), Wassim Edraoui 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 21 - Rimbalzi: 37 8 + 29 (Tommaso Rossi 10) - Assist: 18 (Tommaso Rossi 6)