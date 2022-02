Serie B: Il Bologna basket 2016 torna alla vittoria, battuta Jesolo

Squadra in casa

Squadra in casa Bologna 2016

Un grande Bologna basket 2016 ritrova la vittoria sul campo della Secis Jesolo. Partita dominata dai rossoblù, che sin dalla palla a due, prendono il comando delle operazioni e non lo lasciano più.

Due punti importantissimi soprattutto in ottica classifica per Bologna che vuole provare a staccare il gruppo di squadre in zona play-out.

Secis Jesolo - Bologna Basket 2016 58-71 (10-17, 15-22, 22-17, 11-15)

Secis Jesolo: Tommaso Rossi 20 (3/9, 3/11), Mattia Favaretto 15 (4/6, 2/9), Davide Bovo 10 (3/10, 1/6), Dorde Malbasa 5 (1/1, 0/2), Simone Rosada 4 (2/3, 0/1), Nicola Maestrello 4 (2/4, 0/0), Francesco Quaglia 0 (0/4, 0/0), Alessio Bolpin 0 (0/0, 0/1), Wassim Edraoui 0 (0/0, 0/1), Andrea Mei 0 (0/0, 0/0), Federico Grani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 17 - Rimbalzi: 32 6 + 26 (Davide Bovo 11) - Assist: 15 (Simone Rosada 4)

Bologna Basket 2016: Eugenio Beretta 21 (9/15, 1/2), Anfernee Hidalgo 13 (6/9, 0/4), Ousmane Gueye 12 (0/0, 4/7), Lorenzo Guerri 9 (0/0, 3/3), Andrea Graziani 6 (1/5, 1/3), Matteo Galassi 5 (1/5, 1/7), Tommaso Felici 4 (0/0, 1/1), Filippo Rossi 1 (0/2, 0/0), Alessandro Lanzarini 0 (0/0, 0/0), Edward Oyeh 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 4 / 10 - Rimbalzi: 35 4 + 31 (Matteo Galassi 10) - Assist: 13 (Andrea Graziani 5)