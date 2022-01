Serie B: Altra sconfitta per il Bologna basket 2016. Vince Monfalcone

Squadra in casa

Squadra in casa Bologna 2016

Altra sconfitta per il Bologna basket 2016. I rossoblù si arrendono al Pontoni Monfalcone dopo una gara in cui non hanno mai dato l'impressione di poter davvero portare a casa la vittoria.

Squadre che partono contratte e nei primi dieci minuti fanno fatica a trovare la via del canestro. Nel secondo quarto c'è il primo allungo dei padroni di casa che registrano l'attacco e provano a dare la prima spallata al match.

Nella ripresa Bologna prova a rientrare ma Monfalcone blocca i vari tentati di rimonta dei rossoblù. Finisce 77 a 65 per i padroni di casa che portano a casa una vittoria importante, per i bolognesi un'altra sconfitta in questo 2022.

Pontoni Monfalcone - Bologna Basket 2016 77-65 (16-13, 22-16, 17-16, 22-20)

Pontoni Monfalcone: Devil Medizza 17 (7/9, 1/1), Roberto Prandin 15 (5/11, 0/1), Marco Bacchin 12 (4/6, 1/1), Riccardo Azzano 12 (4/7, 1/3), Samuel Sackey 7 (3/6, 0/0), Massimo Rezzano 5 (1/4, 1/6), Alessandro Naoni 5 (1/4, 1/1), Andrea Coronica 2 (1/3, 0/2), Giovanni Bellato 2 (1/1, 0/1), Alessandro Scutiero 0 (0/1, 0/2), Giulio Maiola 0 (0/0, 0/0), Davide Rosati 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 15 - Rimbalzi: 44 12 + 32 (Andrea Coronica 8) - Assist: 14 (Marco Bacchin 4)

Bologna Basket 2016: Eugenio Beretta 17 (8/13, 0/2), Andrea Graziani 13 (4/8, 1/3), Nicholas Crow 10 (2/5, 2/7), Anfernee Hidalgo 10 (3/8, 1/3), Matteo Galassi 9 (0/2, 2/6), Tommaso Felici 4 (2/2, 0/0), Andrea Resca 2 (0/2, 0/2), Filippo Rossi 0 (0/2, 0/0), Davide Guglielmi 0 (0/0, 0/0), Edward Oyeh 0 (0/0, 0/0), Alessandro Lanzarini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 13 - Rimbalzi: 33 7 + 26 (Eugenio Beretta 11) - Assist: 8 (Nicholas Crow, Anfernee Hidalgo, Andrea Resca 2)