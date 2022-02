Serie B: Il Bologna basket 2016 ospita Olginate per una partita che vale doppio

Squadra in casa

Squadra in casa Bologna 2016

Dopo la bella vittoria in casa della LuxArm Lumezzane, il Bologna basket 2016 ritorna sul parquet del Pala Savena per una sfida che vale doppio.

I rossoblù, nella 18esima giornata di campionato, ospitano l'Agostani Caffè Olginate. La squadra lombarda ha 8 punti in classifica a solo due lunghezze proprio da Galassi e compagni, ma con una partita in meno disputata.

L'imperativo, dunque in casa bolognese, è la vittoria per non farsi agganciare e risucchiare nella parte bassisima della graduatoria.

Olginate arriva a Bologna da una striscia di 5 sconfitte consecutive, Bologna invece ha interrotto la serie di insuccessi proprio domenica scorsa a Lumezzane.

Sarà una sfida ad alta tensione, appuntamento sabato 5 febbraio, palla a due alle 18.30.