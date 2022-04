Serie B: Il Bologna basket 2016 ospita la Pall. Crema per una vittoria da non mancare

La 28esima giornata di campionato mette di fronte al Bologna basket 2016 l'ultima possibilità di poter sperare nella salvezza diretta. La sfida del Pala Savena contro la Pallacanestro Crema, infatti, può risultare decisiva per le sorti della stagione rossoblù.

La classifica, a tre giornate dalla fine della regular season, vede Bologna lontana quattro punti dalla Lux Arm Lumezzane, ma in casa di arrivo a pari punti i bolognesi sarebbero salvi per via dei due successi negli scontri diretti stagionali. Discorso più complicato invece, per la Pallacanestro Crema che negli scontri diretti contro i bresciani sarebbe in svantaggio.

Sarà una sfida da dentro fuori per entrambe le squadre che potrebbero poi sfidarsi di nuovo nei play-out. La Pallacanestro Crema arriva alla sfida dopo una bella vittoria contro Bergamo segnando oltre 100 punti che ha interrotto una serie di 4 sconfitte consecutive. Per Bologna invece nell'ultimo turno è arrivata la sconfitta interna contro Fiorenzuola.

Sfida delicatissima quindi con due squadre appaite a quota 18 in piena zona play-out che vogliono fare di tutto per continuare al alimentare il sogno salvezza. Appuntamento sabato 23 aprile, palla a due alle 20.30.