Serie B: Il Bologna basket 2016 cerca la vittoria sul campo della Pallacanestro Crema

Dopo la netta sconfitta contro Fiorenzuola arriva un'altra trasferta per il Bologna basket 2016. I rossoblù faranno visita alla Pallacanestro Crema per l'ncontro valevole per la 13esima giornata di campionato.

Partita molto importante per entrambe le squadre, divise in classifica da soli due punti e vogliose di chiudere l'anno nel migliore dei modi. Bologna arriva alla sfida dopo la brutta sconfitta contro Fiorenzuola dove, ai rossoblù, non ha funzionato praticamente nulla.

Crema arriva dalla sconfitta contro Bergamo e vuole tornare a vincere davanti ai suoi tifosi. I padroni di casa dopo un inizio di stagione con due vittorie consecutive hanno subito una serie di sconfitte interrotta dalla vittoria contro Padova nell'ultimo turno casalingo.

Match quindi molto importante per la classifica delle due squadre per provare ad uscire dalle zone basse della classfica.

Appuntamento domenica 19 dicembre, palla a due alle 18.00.