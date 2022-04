Serie B: Il Bologna basket 2016 torna alla vittoria. Battuta Desio

Il Bologna basket 2016 batte la Rimadesio Desio e torna alla vittoria interrompendo cosi la striscia di sconfitte consecutive.

Partita che inzia male per i rossoblù che nel primo periodo fanno fatica a trovare la via del canestro e Desio prova ad allungare. Nel secondo periodo i padroni di casa mettono in ordine le idee, prendono le misure e iniziano a ricucire lo svsantaggio iniziando a trovare ottime soluzioni in attacco.

Nella ripresa arriva la svolta del match, nel terzo quarto infatti Bologna prende le redini della sfida con un parziale di 27 a 15. L'ultimo quarto è molto equilibrato con i rossoblù che riescono a bloccare i tentativi di rimonta degli ospiti.

Bologna Basket 2016 - Rimadesio Desio 81-76 (13-21, 23-21, 27-15, 18-19)

Bologna Basket 2016: Nicholas Crow 20 (1/2, 5/13), Andrea Graziani 18 (5/8, 1/5), Anfernee Hidalgo 12 (5/9, 0/2), Matteo Galassi 12 (2/8, 2/4), Eugenio Beretta 11 (4/11, 0/1), Tommaso Felici 5 (1/2, 0/0), Lorenzo Guerri 3 (0/0, 1/1), Filippo Rossi 0 (0/1, 0/0), Edward Oyeh 0 (0/0, 0/0), Ousmane Gueye 0 (0/0, 0/0), Pietro Cavazzoni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 23 - Rimbalzi: 30 7 + 23 (Eugenio Beretta 10) - Assist: 18 (Andrea Graziani 6)

Rimadesio Desio: Mattia Molteni 18 (2/4, 3/7), Nikolay Vangelov 14 (6/6, 0/0), Andrea Mazzoleni 13 (4/7, 0/1), Pietro Nasini 8 (4/4, 0/0), Edoardo Gallazzi 6 (0/0, 2/5), Georgi Sirakov 6 (3/6, 0/3), Andrea Leone 5 (1/7, 1/5), Gabriele Giarelli 4 (1/4, 0/0), Nikola Ivanaj 2 (1/6, 0/0), Vlad Piarchak 0 (0/1, 0/0), Leonardo Basso 0 (0/0, 0/0), Stefano Trucchetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 16 - Rimbalzi: 43 11 + 32 (Andrea Mazzoleni 10) - Assist: 14 (Andrea Leone 5)