Serie B 9a giornata: Il Bologna basket 2016 ospita San Vendemiano

Squadra in casa

Squadra in casa Bologna 2016

Dopo la brillante vittoria contro Vicenza, il Bologna basket 2016 torna davanti ai propri tifosi per la 9a giornata di Serie B old wild west.

Ospite dei rossoblù sarà la Rucker Belcorvo San Vendemiano che in questo primo scorcio di campionato ha iniziato molto bene avendo all'attivo 5 vittorie nelle prime 8 gare disputate.

Sarà dunque un incontro ostico per Bologna che dopo aver ritrovato il successo in trasferta vuole bissare davanti al proprio pubblico per provare a risalire la classifica a piccoli passi.

Appuntamento Sabato 27 novembre, palla a due alle 18.00.