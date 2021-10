Basket, domani alle 20.30 Bologna Basket 2016 - Secis Jesolo

Squadra in casa

Domani, palla a due alle 20.30, il Bologna Basket 2016 torna davanti ai propri tifosi. I ragazzi di coach Fucka si troveranno di fronte la Secis Jesolo per l'incontro valido per la 4a giornata del girone B.

I rossoblù dovranno riscattare la sconfitta di domenca scorsa contro Olginate, e dare continuità in casa dopo la vittoria della seconda giornata. Jesolo, invece, arriva alla sfida con due vittorie su tre in stagione con buona fiducia. Sarà una sfida complicata per Bologna che potrà contare sull'apporto dei propri tifosi.

Appuntamento domani al PalaSavana, palla a due alle 20.30.