Altro derby per il Bologna basket 2016. Arriva la Sg Fortitudo per una sfida attesissima

È uno dei derby più sentiti della C Gold quello che si terrà sabato 11 febbraio, alle 18.00, presso la Palestra Alutto (via dell'Arcoveggio, 37/4 - Bologna). Per la quarta di ritorno il Bologna Basket 2016 sfiderà la SG Fortitudo, in un match che si preannuncia intenso ed interessante.

I ragazzi di Lunghini sono in mini-striscia positiva, dopo aver battuto Montecchio e Molinella, mentre quelli di Mondini come sempre alternano prestazioni di grande livello (vittoria contro la corazzata Fidenza) ad altre meno eclatanti (sconfitta contro CMP e Montecchio). . La forza della SG rimane nel collettivo, con punte come Tosini e giocatori solidi come Zinelli, Degli Esposti e Ranieri. Coach Mondini mette in campo un gioco molto aggressivo in difesa, mentre in attacco ricorre spesso al tiro pesante. Insomma, un avversario scomodo e difficile da affrontare, specie in casa dove il record è di 5 vinte e solo 2 perse, peraltro con uno scarto minimo (una volta di 1 e una di 2 punti).

I rossoblu, che hanno lavorato in settimana per irrobustire la difesa ed inserire nei giochi il nuovo arrivato Mansilla, dovranno quindi essere continui durante tutta la gara ed evitare quei momenti di assenza che ne hanno spesso complicato la vita. Contro una squadra 'genio e sregolatezza' come la SG sarebbe infatti molto pericoloso far entrare in ritmo i giovani avversari e lasciarli andar via sulle ali dell'entusiasmo.