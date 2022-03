Serie B: Il Bologna Basket 2016 lotta ma non basta. Al Pala Savena vince Vicenza

Squadra in casa

Squadra in casa Bologna 2016

Terza sconfitta consecutiva per il Bologna basket 2016, che al Pala Savena, si arrende alla Civitus Allianz Vicenza dopo una gara lottata fino alla fine.

Partita equlibrata sin dalla palla a due dove le due squadre rispondono colpo su colpo ad ogni tentativo di allungo dell'avversario. A inizio secondo quarto Vicenza prova a dare il primo strappo alla gara, ma i padroni di casa reagiscono e rimangono attaccati e riescono ad andare a riposo all'intervalo lungo avanti di un punto.

Nella ripresa il copione del match non cambia, la partita resta equilibrata e giocata punto a punto. Bologna prova a dare la spallata decisiva al match ma gli ospiti restano attaccati. Nell'ultimo quarto Vicenza riesce a portare dalla sua la sfida grazie a delle migliori percentuali in attacco e soprattutto al nervosismo e all'imprecisione dei padroni di casa.

Per Vicenza una vittoria importante in chiave play-off. Per Bologna, invece, una sconfitta davvero pesante.

Bologna Basket 2016 - Civitus Allianz Vicenza 77-84 (23-23, 20-19, 16-20, 18-22)

Bologna Basket 2016: Andrea Graziani 24 (4/6, 3/5), Matteo Galassi 12 (3/7, 2/6), Andrea Resca 9 (0/3, 3/4), Nicholas Crow 8 (2/4, 1/6), Tommaso Felici 8 (3/3, 0/0), Lorenzo Guerri 7 (2/2, 1/2), Eugenio Beretta 7 (3/7, 0/0), Ousmane Gueye 2 (1/1, 0/5), Filippo Rossi 0 (0/0, 0/0), Alessandro Lanzarini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 15 - Rimbalzi: 34 7 + 27 (Eugenio Beretta 10) - Assist: 15 (Andrea Graziani 6)

Civitus Allianz Vicenza: Andrea Petracca 17 (2/6, 4/6), Andrea Mazzucchelli 14 (2/2, 3/4), Alessandro Cecchetti 13 (5/11, 0/1), Nicola Bastone 11 (4/7, 0/1), Fabrizio Piccone 10 (1/2, 2/5), Fabio Sebastianelli 10 (1/1, 2/4), Raphael Chiti 7 (3/5, 0/5), Luca Digno 2 (1/2, 0/1), Giulio Basso 0 (0/0, 0/0), Marco Massignan 0 (0/0, 0/0), Francesco Giaquinto 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 20 - Rimbalzi: 33 8 + 25 (Andrea Mazzucchelli, Raphael Chiti 7) - Assist: 17 (Andrea Petracca 5)