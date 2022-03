Serie B: Il Bologna basket 2016 in trasferta a Padova per cancellare la sconfitta di Bergamo

Altra trasferta per il Bologna basket 2016, che dopo la dolorosa sconfitta di Bergamo si appresta ad affrontare la Virtus Padova a domicilio.

I Padovani arrivano da due rinvii, che hanno interrotto un ottimo momento di forma dei ragazzi di De Nicolao. La Virtus infatti, è riuscita a risalire in classifica alle soglie della zona play-off grazie ad una serie di 4 vittorie nelle ultime cinque gare disputate.

Bologna arriva dalla sfida di Bergamo, persa proprio sul più bello, quando i rossoblù negli ultimi minuti si sono sciolti dopo una gara condotta sin dalla palla a due. Crow e compagni vogliono provare a ripetere la sfida in terra lombarda senza però l'harakiri dell'ultimo quarto.

Una sfida che presenta delle incognite, come la condizione dei padroni di casa che tornano in campo dopo due rinvii. I rossoblù hanno però bisogno di punti e per portare a casa la vittoria dovranno concentrarsi sulla loro prestazione che dovrà essere perfette, questa volta per 40'.

Appuntamento domenica 6 marzo, palla a due alle 18.00.