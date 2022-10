Non solo pallacanestro per l'esordio casalingo del Bologna basket 2016

Una première con tante sorprese quella che aspetta i tifosi del Bologna Basket 2016 sabato 8 ottobre, alle 20.30, presso il Palasavena di San Lazzaro di Savena (via Caselle 26).

In occasione infatti del primo incontro casalingo della stagione con la Polisportiva Arena di Montecchio (Reggio Emilia), la società ha deciso di concedere l'ingresso gratuito a tutti coloro che verranno al palazzetto sanlazzarese. Un'occasione imperdibile per conoscere la rinnovata squadra bolognese e passare una bella giornata di sport e divertimento.

Inoltre i nostri sostenitori e i tifosi avversari potranno trovare sui sedili e sui volantini distribuiti un codice QR che, inquadrato con il cellulare, mostrerà la nuova rivista digitale del club felsineo, con il comunicato stampa dell'ultima gara, i risultati della prima giornata, il calendario della seconda, la classifica ed altro ancora.

Chi non potesse essere presente all'incontro lo potrà comunque seguire in diretta su Facebook, con la telecronaca di Giovanni Poggi e il commento tecnico di Luca Regazzi.

Ma le sorprese non finiscono qui. Durante le pause del match – tra un quarto e l'altro, nei time out e nell'intervallo lungo – si esibiranno per il piacere di giovani e meno giovani il gruppo rap/hip hop Unplugged Musique e il corpo di ballo della Flash Dance Academy.

Per quanto riguarda invece la partita, la Polisportiva Arena viene da una sconfitta di stretta misura in casa con Fidenza, uno dei team più accreditati del torneo. Ma anche il BB2016 ha dovuto cedere l'onore delle armi al Basket 2000 di Scandiano e quindi è forte la voglia di rivalsa dei rossoblu, approfittando del parquet amico.

Osservati speciali degli avversari l'ala Alejandro Paulig e il giovane play Davide Vecchi, i giocatori più in forma dei montecchiesi che dovranno essere tenuti sotto accurata sorveglianza da parte di Kuvecalovic e compagni.