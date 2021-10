Basket serie B, domani alle 20.30 l'esordio casalingo per il Bologna Basket 2016

Il Bologna Basket 2016 è pronto a fare il suo esordio casalingo nel campionato di Serie B old wild west 2021/2022. I ragazzi di Fucka dovranno riscattare la rovinosa sconfitta di Cividale contro la LuxArm Lumezzane.

Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta nella prima giornata, anche se arrivate con modalità completamente diverse. Lumezzane infatti, ha perso in casa contro Jesolo ma ha giocato una partita alla pari per tre quarti, subendo un pesante parziale nell'ultimo periodo. Bologna invece non è mai stata in partita contro Cividale che ha preso sin dall'inzio le redini della gara e ha condotto agevolmente fino alla sirena. Ci vorrà una reazione decisa per i rossoblù per segnare i primi due punti in classifica davanti ai propri tifosi.

Appuntamento domani sera alle 20.30 al PalaSavena.