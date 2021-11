Basket Serie B: Una splendida Bologna batte l'Allianz Vicenza

Squadra in casa

Squadra in casa Bologna 2016

Serviva una reazione ed è arrivata. Il Bologna Basket 2016 vince a Vicenza, contro la Civitus Allianz Vicenza, una partita dominata dall'inizio alla fine. I ragazzi di Lunghini approcciano alla gara in maniera perfetta trovando con continuità la via del canestro e riuscendo a tenere botta in difesa.

Gara sempre in controllo per i rossoblù che tirano fuori probabilmente la migliore prestazione della stagione portando a casa una vittoria importante che può dare morale e soprattutto può essere la spinta giusta per dare una sterzata alla stagione.

Civitus Allianz Vicenza - Bologna Basket 2016 70-86 (12-21, 23-25, 16-22, 19-18)

Civitus Allianz Vicenza: Andrea Mazzucchelli 14 (3/6, 1/6), Alessandro Cecchetti 12 (5/11, 0/0), Marcello Piccoli 12 (6/7, 0/2), Nicola Bastone 10 (3/8, 0/0), Fabrizio Piccone 9 (2/7, 0/6), Fabio Sebastianelli 8 (0/1, 2/4), Raphael Chiti 5 (1/3, 1/3), Andrea Petracca 0 (0/2, 0/2), Piergiacomo Rigon 0 (0/0, 0/0), Matteo Visentin 0 (0/0, 0/0), Giulio Basso 0 (0/0, 0/0), Francesco Giaquinto 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 24 - Rimbalzi: 30 6 + 24 (Andrea Petracca 7) - Assist: 11 (Fabrizio Piccone 4)

Bologna Basket 2016: Andrea Graziani 22 (6/10, 2/3), Matteo Galassi 16 (1/5, 4/11), Eugenio Beretta 14 (3/7, 1/2), Luca Fontecchio 12 (2/6, 2/4), Anfernee Hidalgo 8 (4/6, 0/3), Filippo Rossi 8 (0/2, 2/4), Davide Guglielmi 6 (0/0, 2/4), Andrea Resca 0 (0/0, 0/1), Tommaso Felici 0 (0/0, 0/0), Edward Oyeh 0 (0/0, 0/0), Matteo Tripodi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 21 - Rimbalzi: 47 12 + 35 (Luca Fontecchio 12) - Assist: 17 (Andrea Graziani, Matteo Galassi, Eugenio Beretta, Anfernee Hidalgo 3)