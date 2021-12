Serie B: Il Bologna basket 2016 si diverte e travolge Bernareggio

Grande vittoria per il Bologna basket 2016 che, davanti ai suoi tifosi, travolge Lissone Interni Bernareggio. Partita che inizia come non ti aspetti, con gli ospiti che saccheggiano il canestro dei padroni di casa segnando ben 30 punti nei primi 10 minuti di gioco (14-30). Bologna si scuote e nel secondo quarto segna ben 40 punti ribaltando l'inerzia della gara andando all'intervallo avanti.

I rossoblù danno la spallata decisiva nel terzo quarto con un perentorio parziale di 25 a 10. L'ultimo periodo è in controllo per i bolognesi che portano a casa una vittoria importante che gli allontana ulteriolmente dalle ultime posizioni di classifica.

Bologna Basket 2016 - Lissone Interni Bernareggio 110-77 (14-30, 40-19, 25-10, 31-18)

Bologna Basket 2016: Nicholas Crow 32 (4/4, 7/12), Andrea Graziani 25 (5/8, 4/5), Anfernee Hidalgo 9 (0/5, 3/4), Filippo Rossi 9 (2/3, 1/1), Eugenio Beretta 8 (3/11, 0/1), Andrea Resca 8 (3/5, 0/1), Matteo Galassi 6 (0/3, 2/4), Davide Guglielmi 6 (0/0, 2/3), Alessandro Lanzarini 4 (2/2, 0/0), Tommaso Felici 3 (0/0, 1/2), Edward Oyeh 0 (0/0, 0/0), Alessandro Flocco 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 21 - Rimbalzi: 37 13 + 24 (Eugenio Beretta 10) - Assist: 20 (Anfernee Hidalgo, Andrea Resca 5)

Lissone Interni Bernareggio: Gian paolo Almansi 26 (5/7, 3/8), Patrick Gatti 10 (2/5, 2/8), Daniele Quartieri 10 (4/8, 0/3), Manuel Di meco 10 (3/6, 0/1), Obinna Anaekwe 8 (3/5, 0/0), Abba adam Adamu 6 (3/3, 0/0), Carlo Cappelletti 5 (1/3, 1/2), Tommaso Lanzi 2 (0/0, 0/2), Andrea Marra 0 (0/0, 0/0), Simone Doneda 0 (0/0, 0/0), Diaw Issa 0 (0/0, 0/0), Flavio Pirola 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 21 - Rimbalzi: 31 6 + 25 (Daniele Quartieri 8) - Assist: 12 (Carlo Cappelletti 5)