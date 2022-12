Il Bologna basket 2016 a Castel San Pietro per l'ultima partita

Ultima partita del 2022 per il Bologna Basket 2016, impegnato contro l’Olimpia Castello domenica 18 dicembre 2022, alle 18.00, al Palaferrari di Castel San Pietro (v.le Terme, 840).

Al momento l’Olimpia è al quinto posto in campionato con 7 partite vinte e 4 perse, tra cui lo stop inaspettato dell’ultimo incontro in casa con i Baskers Forlimpopoli. Si tratta in ogni caso di una squadra insidiosa, molto solida in difesa e con giocatori capaci di fare la differenza, come Gianninoni, Masrè, Ferdeghini, Iattoni e Zhytaryuk, quest’ultimo ex di giornata insieme al giovane Costantini.

Si preannuncia dunque un match difficile per il BB2016, anche perché sul campo di casa i castellani sono particolarmente ostici e lasciano poco spazio agli attacchi avversari. Il Bologna Basket viene però da una serie positiva di sei vittorie consecutive e sembra aver trovato sia i giusti ritmi di gioco che la maturità necessarie ad una stagione di testa, come era nelle aspettative precampionato. I rossoblù sono in buono stato di forma fisica ed anche questa settimana gli allenamenti hanno mostrato grande intensità e difesa di squadra. Sarà dunque una partita all’insegna dell’equilibrio, con la speranza dei ragazzi di Lunghini di continuare la striscia vincente.